Tunisie : De nouvelles restrictions pour l’ensemble des arrivants à partir du mercredi 1er décembre

La Tunisie annonce la mise en place de nouvelles dispositions et restrictions, face à l’évolution de la situation épidémique liée au Coronavirus, la flambée de nombre de cas et de décès dans certains pays, et l’apparition d’un nouveau variant, baptisé Omicron en Afrique du Sud.

Ces mesures qui entrent en vigueur le mercredi 1er décembre portent sur :

*L’obligation de présenter un certificat de vaccination, ou d’un passeport vaccinal contre le Covid-19, dit « Sars Cov-2 » pour tous les arrivants non-résidents dont l’âge dépasse les 18 ans ;

*Présentation par l’ensemble des arrivants âgés de plus de 6 ans d’un test PCR négatif, remontant à 48 heures au moins, à l’embarquement ;

*Confinement obligatoire de 10 jours dans un centre dédié, à leurs propres frais, pour tous les arrivants tunisiens ou étranges résidant en Tunisie, ne disposant pas d’un schéma de vaccination complet.

Les centres en question sont à consulter sur le lien suivant : https://www.ontt.tn/ar/blagh

*Un voucher devra être présenté lors de l’enregistrement au départ vers la Tunisie, prouvant le paiement des frais de transport du passager frontalier à l’hôtel, le séjour et le test PCR,

*Une analyse PCR devra être effectuée les dernières 24 heures avant la fin du séjour, son résultat devra être dévoilé le 10ème jour du confinement,

Dans le cas où le test est positif, la personne en question est transférée vers le centre d’isolement pour les malades du Covid-19, avec des frais de séjour à la charge des non-vaccinés,

Des tests rapides et PCR sont effectués dès l’arrivée en Tunisie. En cas de positivité, les personnes en question sont transférées au centre d’isolement, là aussi, les frais sont à la charge des malades non vaccinés,

Les personnes se rendant en Tunisie pour motif de soins devront, outre le respect des dispositions précitées, obtenir une autorisation préalable du ministère de la Santé.

L’ensemble des arrivants en Tunisie devront se conformer à ces mesures, les contrevenants seront punis, conformément aux dispositions prévues par l’article 312 du code des procédures pénales.

