Tunisie : Début de l’Hiver ce lundi, pluies, neige et températures en baisse

Ce lundi 29 novembre marque le début de l’hiver, selon le calendrier agraire.

« Toutes les spécificités de la saison hivernale sont présentes » en ce début de semaine, affirme l’Institut national de la Météorologie, dans son premier bulletin météo de la journée.

L’INM évoque l’éventualité d’une chute de neige sur les hauteurs Ouest, et les zones dont l’altitude dépasse les 1000 mètres.

Les pluies tant attendues seront au rendez-vous notamment dans le Nord ; elles seront orageuses, et par moments, intenses avec chute de grêle et apparition de la foudre, dans des régions de Bizerte, Tabarka et Nefza.

Des vents forts, avec tempêtes de sable sont attendus, avec une vitesse dépassant les 100 km/ heure, sous forme de rafales près des côtes et des hauteurs…les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche et la mer est fortement agitée.

Les températures sont basses, avec des maximales variant entre 11 et 15°, et ne dépassant pas les 8° dans les régions montagneuses Ouest.

Gnetnews