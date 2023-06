Tunisie: Début des épreuves du baccalauréat avec plus de 137 900 candidats

Les épreuves de la session principale du baccalauréat ont commencé ce mercredi, avec un total de 137 906 élèves qui y participent. Les résultats de ces examens seront annoncés le 25 juin.

Les épreuves se dérouleront du 7 au 14 juin dans 584 centres d’examens à travers le pays, soit six centres de plus par rapport à l’année précédente.

Selon le ministère de l’Éducation, le nombre de candidats au baccalauréat en 2023 a augmenté de 2941 par rapport à 2022. Parmi les candidats, 82 % sont inscrits dans des établissements publics (112 573 élèves), 13 % dans le secteur privé (18 539 candidats) et 5 % sont des candidats libres (6 794 candidats).

Les chiffres indiquent également une augmentation du nombre de candidats dans les sections lettres, économie gestion, sciences techniques et sciences de l’informatique, tandis que le nombre de candidats a diminué dans les sections mathématiques, sciences expérimentales et sport.

En termes de répartition par sections, 35 % des candidats appartiennent à la section économie gestion, 20 % à la section lettres, 19 % à la section sciences expérimentales, 12 % à la section sciences techniques, 7 % à la section sciences de l’informatique, 6 % à la section mathématiques et seulement 1 % des candidats appartiennent à la section sport.

En outre, les filles représentent 61 % des candidats (84 547) tandis que les garçons représentent 39 % (53 359). Les filles sont plus nombreuses dans les sections lettres, mathématiques, sciences expérimentales et économie gestion, tandis que les garçons sont majoritaires dans les sections sciences techniques, sciences de l’informatique et sport.

Des mesures spécifiques ont été prises, notamment pour les candidats détenus, ceux bénéficiant de temps supplémentaire, ceux ayant besoin de sujets en braille, ceux ayant besoin de copies avec une écriture agrandie, ceux nécessitant une traduction en français des sujets, ainsi que pour un candidat ayant le droit d’utiliser une tablette.

La session de contrôle du baccalauréat se tiendra du 3 au 6 juillet, et les résultats définitifs seront annoncés le 16 du même mois.

