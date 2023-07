Tunisie : Décès de l’ancien Premier ministre, Rachid Sfar

L’ancien Premier ministre, Rachid Sfar, est décédé hier, jeudi 20 juillet 2023, à l’âge de 90 ans.

Natif de Mehdia le 11 septembre 1933, le défunt est un homme politique et économiste tunisien, et était nommé à la Primature en remplacement de Mohamed Mzali (8 juillet 1986 – 14 octobre 1987), pour redresser les finances publiques et mettre en oeuvre le programme d’ajustement structurel (PAS).

il a été écarté un mois avant la déposition de Habib Bourguiba, cédant sa place au défunt président déchu, Zine el-Abidine Ben Ali.

Feu Rachid Sfar a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, sous le règne de Bourguiba, dont ministre du Commerce et de l’Industrie, ministre de la Santé, et ministre des Finances.

Sous Ben Ali, Sfar était nommé en tant qu’ambassadeur de Tunisie auprès de l’Union européenne à Bruxelles.

Le disparu a contribué aux négociations de l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne de 1995.

Il a été nommé en 2005 en tant que membre de la chambre des conseillers, et a quitté ce poste le 01er février 2011, en solidarité avec la révolution de la justice et de la dignité, ayant débouché sur la chute de l’ancien régime.

Le regretté a fait ses études en droit et en économie en Tunisie, ainsi qu’à l’Ecole nationale d’administration (ENA) en France.

Lui-même militant du PSD, Rachid Sfar est le fils du leader de Taher Sfar, l’avocat et fondateur de Néo-destour aux côtés de Habib Bourguiba et Mahmoud Materi.

Rachid Sfar sera inhumé ce vendredi 21 juillet à Mahdia, sa ville natale.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

