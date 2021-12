Tunisie : Décès du journaliste de Radio Monastir, Taoufik Khedhiri

Le journaliste de radio de Monastir, Taoufik Khedhiri, est décédé hier soir, mardi 21 décembre, des suites d’une crise cardiaque aigüe.

Le défunt, la cinquantaine, a rejoint Radio Monastir de 1990, et a produit et présenté plusieurs émissions, à caractère social et politique.

Il a également animé des émissions économiques et sportives. Il a représenté la radio et télévision tunisiennes à l’étranger, à de nombreuses occasions sportives, régionales et internationales.

Le regretté de la scène médiatique a travaillé dans tous le programmes et dans plusieurs domaines. Il n’était pas uniquement distingué dans le domaine du sport, mais était connu pour son haut sens de professionnalisme, son impartialité, et de sa haute moralité, a indiqué dans une déclaration à la TAP, Fethi Sekhiri, responsable à Radio Monastir.

Sa disparition a provoqué un profond chagrin auprès de ses collègues et de la famille médiatique.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews