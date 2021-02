Tunisie : DÃ©cÃ¨s du mÃ©decin et ancien diplomate, Sahbi Basly

Tunisie : Décès du médecin et ancien diplomate, Sahbi Basly

Le médecin, homme politique et ancien diplomate, Mohamed Sahbi Basly, est décédé hier mardi 02 février, à l’âge de 68 ans.

Originaire de Kairouan et né en Mars 1952 à Sousse, le défunt est docteur en Médecine, et sépcialiste en médecine préventive et sociale du travail.

Sahbi Basly était plusieurs fois ambassadeurs sous l’ancien régime, en Inde, à Madrid, en Chine…

Il a aussi occupé le poste de gouverneur à Sfax et Médenine.

Après la révolution, feu Sahbi Basli a créé le parti Al-Mustaqbal (Avenir), légalisé en Mars 2011.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde, et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews