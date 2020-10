Tunisie : DÃ©cÃ¨s dâ€™un mÃ©decin gÃ©nÃ©raliste du Bardo des suites du Coronavirus

Tunisie : Décès d’un médecin généraliste du Bardo des suites du Coronavirus

Le conseil régional de l’ordre de médecins de Tunis annonce ce jeudi 08 octobre, le décès Dr Mahmoud Ben Arfa, suite à sa contamination par le Coronavirus.

La communauté médicale déplore la disparition affligeante du Dr Mahmoud Ben Arfa, médecin généraliste installé au Bardo des suites de la Covid19, indique le CROM de Tunis, dans un communiqué sur sa page officielle Facebook.

« Au nom de tous les médecins du Grand-Tunis, la Présidente et les membres du bureau présentent leurs condoléances les plus émues à sa famille, ainsi qu’à ses confrères et amis », ajoute-t-il, priant Dieu le tout puissant d’accueillir le défunt dans son paradis éternel.

D’après Communiqué