Tunisie : DÃ©collage d’un avion militaire pour le rapatriement des Tunisiens du Soudan

Tunisie : Décollage d’un avion militaire pour le rapatriement des Tunisiens du Soudan

Un avion militaire a décollé ce matin, mardi 25 avril depuis la base aérienne d’el-Aouina, vers l’aéroport d’Assouan en Egypte, pour évacuer les ressortissants tunisiens résidant au Soudan, ayant exprimé leur volonté de quitter ce pays, après les affrontements violents qui se sont déclenchés la semaine dernière.

L’appareil devra regagner l’aéroport Tunis-Carthage ce soir, une fois il aura accompli sa mission, indique le ministère de la Défense nationale qui publie une vidéo du décollage de l’appareil.

L’évacuation des Tunisiens au Soudan et leur rapatriement étaient au centre hier, d’une rencontre entre le président de la république, et les ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères avait fait savoir, auparavant, que l’évacuation des Tunisiens du Soudan avait démarré lundi à l’aube ; à travers leur transfert par voie terrestre, vers l’Egypte, où ils devraient prendre l’avion de retour en Tunisie.

Les opérations militaires se poursuivent au Soudan, face au conflit meurtrier opposant l’armée régulière de Abdelfattah el-Borhane, et les forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire conduite par Mohamed Hamdane Daglo, alias , « Hemedti », qui cherche à prendre le contrôle du pays par la force.

Gnetnews