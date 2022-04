Tunisie : Découverte de 04 entrepôts anarchiques à El Menzah, Bab Souika et le Bardo (ministère)

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du développement des exportations de Tunis, ont découvert, les 01, 02 et 03 Avril 2022, quatre entrepôts anarchiques, servant à des opérations de stockage non autorisées.

Ces dépôts retrouvés en coordination avec les services du district de la police nationale de Tunis contenaient d’importantes quantités de dérivés de céréales subventionnées (semoule, pâte alimentaire et farine), indique le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué.

Les entrepôts en question sont implantés à El Menzah, Bab Souika et le Bardo.

Plus de 10 tonnes de ces produits ont été saisies, en attendant de parachever les procédures de poursuites judiciaires contre les contrevenants, indique la même source.

Gnetnews