Tunisie : DÃ©mantÃ¨lement de rÃ©seaux de contrebande et saisie de centaines de milliers de dinars (Douane)

Tunisie : Démantèlement de réseaux de contrebande et saisie de centaines de milliers de dinars (Douane)

La douane tunisienne annonce ce jeudi 26 Août, que ses services ont procédé la veille, mercredi, à la saisie de 641 mille dinars, outre 773 chèques bancaires d’une valeur dépassant les 5.5 millions de dinars, suite à une descente dans plusieurs locaux, appartenant à des parties impliquées dans la contrebande dans la région de Sousse.

S’inscrivant dans le cadre de « l’asséchement des sources de contrebande, et du démantèlement des réseaux de trafic et de blanchiment d’argent », cette opération a démarré par le recueil de renseignements, auquel ont participé la direction des enquêtes douanières, la direction de la garde douanière et le bureau de la sécurité douanière, ayant permis d’infiltrer l’un des réseaux de contrebande, et de récolter des données sur ses activités.

Les services de la garde douanière ont avorté, dans le même cadre, des tentatives de trafic de fonds, à l’issue desquelles, 90 mille dinars ont été confisqués après une descente dans un local à Sfax. 180 mille dinars ont été saisis à Ben Guerdane, après une fouille minutieuse d’un véhicule, de la part d’une patrouille de la garde douanière, au niveau du croisement d’Oued Fessi, sur la route nationale n’o 1, selon la même source.

Gnetnews