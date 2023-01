Tunisie : DÃ©mantÃ¨lement d’un rÃ©seau fÃ©minin de trafic de drogue

Tunisie : Démantèlement d’un réseau féminin de trafic de drogue

Des informations sont parvenues aux unités sécuritaires relevant de la direction régionale anti-stupéfiants, de la direction de la police judiciaire, selon lesquelles des femmes procédaient à un trafic de drogue, et ont l’intention de ramener une quantité de Héroïne d’un pays européen, et de la faire passer, via les frontières terrestres, annonce ce jeudi 19 janvier la Direction Générale de la Sûreté nationale.

Les unités sécuritaires précitées ont accordé l’intérêt requis à ce sujet, avec l’intensification des investigations techniques et de terrain, il s’est avéré que l’une d’elle a coordonné avec deux femmes pour se faire livrer la quantité en question, d’une personne d’un pays étranger, les dissimuler à des endroits sensibles, entrer avec dans un pays voisin, afin qu’elle la reçoive postérieurement, et la ramène à Tunis.

Les suspectes ont été arrêtées à bord de deux taxis au niveau de la station de péage de Mornag.

Fouillées, onze capsules de drogue, héroïne, ont été retrouvées judicieusement dissimulées au niveau de la portière du véhicule.

Consulté, le parquet a ordonné leur placement en détention, les recherches se poursuivent pour dévoiler les autres membres du réseau, conclut la DGSN.

Gnetnews