Tunisie: DÃ©mantÃ¨lement d’un rÃ©seau international de trafic de migrants

Tunisie: Démantèlement d’un réseau international de trafic de migrants

Une opération de grande envergure menée par les agents de la police judiciaire du poste de la police aux frontières de l’aéroport international Tunis Carthage a permis de démanteler une organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic et la traite des migrants d’Afrique subsaharienne. Leur modus operandi impliquait l’attirance, le transport, l’hébergement et l’installation illégale de ces migrants en Tunisie, dans le but de les exploiter pour du travail forcé ou d’autres formes d’exploitation, voire de les faire passer clandestinement vers l’espace européen.

Selon un communiqué diffusé ce mardi 14 mai 2024 par la Direction générale de la sûreté nationale, le parquet de Tunis a autorisé la détention des trafiquants et des intermédiaires présumés. Parmi eux, figurent cinq ressortissants africains subsahariens accusés d’avoir orchestré et participé à un réseau visant à faciliter la sortie illégale du territoire tunisien.

Deux citoyens tunisiens ont été présentés à la justice, tandis qu’un troisième est actuellement recherché. Deux victimes de la traite des personnes ont été prises en charge et hébergées dans un centre à Tunis, lit-on dans le même communiqué.

Gnetnews