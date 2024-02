Tunisie : Démarrage ce jeudi 01er février des soldes d’hiver, entre bonnes affaires et réductions en trompe-l’œil

Les soldes d’hiver commencent ce jeudi 01er février 2024, et se poursuivent jusqu’au mercredi 13 Mars 2024.

La date a été avancée de commun accord entre le ministère du Commerce et du développement des Exportations et la profession.

Les boutiques de prêt-à-porter, de chaussures…et au-delà implantées partout dans le pays, devaient afficher depuis ce matin des réductions variables, de 20 % au moins.

Alors que d’aucuns choisissent de rentrer en force dans cette kermesse commerciale, en proposant des réductions allant de 50 à 70 % d’emblée, d’autres optent pour la progressivité, avec des rabais croissants au fil des démarques, 1ère, 2ème, 3ème, voire 4ème démarque.

La chasse aux bonnes affaires est ainsi lancée, même si les consommateurs, obligés de se serrer la ceinture face à la cherté de la vie et à un pouvoir d’achat en berne, ne sont pas prêts à se laisser berner par des réductions en trompe-l’œil.

La saison des rabais donne aussi un espoir aux commerçants de redynamiser leurs ventes, de sortir d’un marasme devenu cyclique et de rentabiliser ainsi leurs activités, un gage de pérennité, s’il en est.

Les autorités, elles, veillent au grain et affichent la fermeté. « Toutes les infractions au texte régissant la date, et la durée des ventes au rabais, seront relevées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions de la loi n’o 40 de l’année 1998, du 02 Juin 1998 portant sur les modes de vente et la publicité commerciale », avait prévenu, récemment, le ministère du Commerce.

Les commerçants sont ainsi tenus de faire montre de transparence, de consentir des baisses réelles, et d’avoir recours au double-étiquetage faisant mention du plein tarif et du prix réduit.

