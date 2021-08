Tunisie : Démarrage ce lundi de la vaccination en pharmacie pour les 40 ans et plus, par l’injection AstraZeneca

La vaccination en pharmacie a commencé ce lundi 16 août, par l’inoculation du vaccin britannique AstraZeneca, à la catégorie âgée de 40 et plus ; une opération gratuite assurée dans près de 500 officines privées implantées sur l’ensemble du territoire de la république, a affirmé le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Ali Bsila.

Dans une déclaration à la TAP, Bsila a indiqué que les officines privées (de jour et de nuit) accorderont la priorité, cette semaine et celle d’après, aux quadragénaires et plus, signalant que les citoyens âgés de moins de 40 ans ne seront pas convoqués pendant cette période.

Les jeunes de cette tranche d’âge, inscrits sur la plateforme Evax Officine, commenceront à recevoir les SMS pour l’administration du vaccin après deux semaines, a-t-il fait savoir.

Bsila a souhaité que le nombre de pharmacies qui se porteront volontaires à la vaccination s’élève à 1500 officines privées, la prochaine période.

Les citoyens souhaitant se faire vacciner en pharmacie, devront accéder à la case inscription officine sur la plateforme Evax, pour faire entrer leurs données, et en choisir une, selon le gouvernorat et la délégation, ou chercher le nom de la pharmacie dans leur région.

Les grossistes répartiteurs vont approvisionner les pharmacies en vaccin, à titre gratuit, a-t-il indiqué, signalant que des quantités suffisantes du vaccin AstraZeneca ont été distribuées aux pharmacies, à même de couvrir leurs besoins pour une semaine ou deux, en attendant de les réapprovisionner, selon leur demande.

Les officines privées disposent des équipements nécessaires pour la conservation des médicaments et des vaccins, a-t-il assuré.

Gnetnews