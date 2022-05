Tunisie : Démarrage ce mercredi du pèlerinage d’el-Ghriba, 3 mille visiteurs attendus

Le pèlerinage annuel d’El-Ghriba commence ce mercredi 18 Mai, dans la région d’Erriadh (délégation de Djerba Houmet Essouk), au gouvernorat de Médenine.

« Des préparatifs exceptionnels ont été lancés pour une visite exceptionnelle pour laquelle, toutes les parties ont été mobilisées pour la faire réussir, après deux ans de pandémie du coronavirus », a indiqué le gouverneur de Médenine.

Dans une déclaration à la TAP, Saïd Ben Zayed a indiqué que « cet important événement annuel envoie un message au monde sur la coexistence pacifique, et montre que la Tunisie est une terre de tolérance et de paix ».

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué, pour sa part, que « la visite d’el-Ghriba est un événement important, donnant le coup d’envoi à une saison touristique et adressant plusieurs messages au monde, au sujet de la vie commune, de la construction commune, de la cohabitation dans la paix et la tolérance… ».

« Cette visite qui rassemblera près de 3 mille de visiteurs, 50 journalistes, et personnalités de haut niveau de 14 nationalités, est une occasion pour explorer une expérience humaine, culturelle et touristique en Tunisie, et pour découvrir une destination ayant plusieurs spécificités », a-t-il ajouté.

