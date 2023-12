Tunisie : Démarrage demain de la campagne électorale, plus de 2500 agents de contrôle mobilisés

La campagne électorale en prévision du scrutin local du 24 décembre démarrera demain samedi 02 décembre, et se poursuivra jusqu’au 22 décembre 2023.

Dans une déclaration médiatique, le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a indiqué que plus de 2500 agents ont été recrutés, pour le contrôle de la campagne électorale.

En visite à l’unité de contrôle de la campagne dans les médias audio-visuels dans la capitale, il a indiqué que les agents de l’ISIE seront disséminés à compter de demain dans toutes les localités et délégations, ils seront, eux mêmes, sous contrôle, et seront orientés à travers une salle d’opérations, via une application créée pour échanger directement avec eux.

Le porte-parole de l’instance électorale, Mohamed Tlili Mansri, a fait constater, hier, que le changement du régime électoral, et l’adoption du mode de scrutin uninominal dans de petites circonscriptions pourrait favoriser des dérapages vers un discours de violence, de haine, de discrimination et de fanatisme, selon des considérations claniques, familiales et régionales. Des crimes sanctionnés par le code électoral.

