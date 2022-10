Tunisie : Démarrage du programme de réforme et de gouvernance du régime de retraite de la CNRPS

Le Directeur Général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), Kamel Madouri, a annoncé ce mercredi le démarrage du projet de jumelage institutionnel entre la Tunisie et la France, pour la réforme du régime de retraite, à travers l’amélioration de sa gouvernance et des prestations rendues aux affiliés.

Financé par l’Union européenne, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui institutionnel des entreprises et organismes publics, et de mise en œuvre les réformes nécessaires prévues par l’accord d’association, a déclaré le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Rafik Ben Ibrahim, lors d’une conférence organisée ce mardi à Tunis.

La France et la Lituanie sont les partenaires de la CNRPS en matière de réalisation de ce projet, à travers la présence des experts des deux pays au sein des différents comités techniques qui en ont la charge, a-t-il souligné en substance, cité par un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Rafik Ben Ibrahim a ajouté que la réforme des caisses sociales représente une priorité absolue, le but est de préserver la pérennité de leurs équilibres financiers, tout en continuant à rendre des prestations à leurs affiliés.

Ces réformes s’inscrivent dans le cadre du projet de jumelage institutionnel, visant à renforcer les capacités de la CNRPS, à élever la prestation et l’efficacité de ses différentes structures, à développer ses services, à simplifier davantage les procédures et à numériser les différentes prestations rendues à ses affiliés.

Ont été présents notamment à cette conférence, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, et le Chef de Mission adjoint de la Délégation de l’UE en Tunisie, Francisco ACOSTA SOTO.



