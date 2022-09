Tunisie : DÃ©marrage en novembre prochain du rÃ©amÃ©nagement du village touristique de Sidi Jedidi

Tunisie : Démarrage en novembre prochain du réaménagement du village touristique de Sidi Jedidi

La gouverneure de Nabeul, Sabah Malek, a supposé un démarrage effectif des travaux du village touristique de Sidi Jedidi en novembre prochain, lesquels ne devront pas dépasser pas les six mois.

Lors de la réunion en fin de semaine du comité de pilotage de ce projet, elle a déclaré que ce projet touristique a recueilli l’approbation du conseil régional du gouvernorat de Nabeul, ce qui constitue un important appui pour son démarrage concret.

Elle a indiqué que le gouvernorat œuvre à mobiliser des fonds de près de 3,5 millions de dinars, qui seront alloués à la maintenance des différentes composantes du Hammam, et sa réhabilitation afin qu’il soit un point de rayonnement attirant les visiteurs, et leur assurant les meilleures prestations en termes de séjour et de thermalisme.

Ce projet porte sur l’aménagement d’un village touristique écologique, s’inscrivant dans le cadre des projets touristiques écologiques, ayant un rendement positif sur les plans local, régional et national.

La station thermale comprend actuellement des anciennes maisons, des hammams, et un puits profond requérant maintenance et réaménagement.

Gnetnews