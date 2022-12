Tunisie : Des organisations rÃ©gionales expriment leur mÃ©contentement pour avoir Ã©tÃ© exclues de la visite du prÃ©sident de la rÃ©publiqueÃ  Jendouba

Tunisie : Des organisations régionales expriment leur mécontentement pour avoir été exclues de la visite du président de la républiqueà Jendouba

Les bureaux régionaux des organisations nationales de Jendouba se disent surprises d’avoir été exclus de la visite du président de la république à l’hôpital régional du gouvernorat.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, les organisations régionales pointent, ce lundi 26 décembre 2022, « une exclusion méthodique afin qu’il n’y ait pas une focalisation sur la réalité de la situation tendue à l’hôpital régional en particulier, et le secteur de la santé dans la région, en général ».

Elles déplorent, ainsi, « un manque flagrant du corps médical et paramédical, de médecine de spécialité, ainsi que la faiblesse des équipements et du matériel médical et préventif ».

Les organisations régionales regrettent que « de nouveaux services hospitalo-universitaires n’aient pas été créés, permettant de changer la vocation de l’hôpital de régional à universitaire ». Comme elles dénoncent « le retard de la réalisation des projets programmés depuis des années ».

Et partant, l’union régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’union régionale du travail, le conseil régional de l’ordre des avocats…se disent « mécontents » de l’absence de leurs représentants pour suivre cette visite, réclamant « l’accélération de la mise en application de ce qui a été convenu, en termes de projets inhérents au secteur de la santé, en affirmant le droit de la région à une carte sanitaire régionale, garantissant leur droit à une prestation sanitaire décente ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’était rendu ce lundi à Jendouba, où il a inauguré le centre de médecine d’urgence et de chirurgie à l’hôpital régional, dont les travaux viennent d’être achevés.

Gnetnews