Tunisie : Des actes de vandalisme secouent plusieurs régions, 247 arrestations, déploiement de l’armée dans 04 gouvernorats

Des troubles ont continué à secouer, dans la nuit d’hier, de dimanche à lundi, plusieurs régions du pays. De nombreux quartiers, cités et délégations à travers la Tunisie ont été le théâtre d’actes de vandalisme, et de pillage,…contre des édifices publics et privés.

Ces actes concomitants ont touché, ces derniers jours, des quartiers du Grand-Tunis, comme la cité Ettadhamen, Douar Hicher, Tebourba, le Kram, ainsi que Bizerte, Siliana, Kariouan, Nabeul, Monastir, Sousse, Le Kef….

Les assaillants ont brûlé des pneus, fermé les routes, pillé et saccagé des espaces commerciaux, et autres locaux etc.

Intervenu hier au JT de 20 heures, le porte-parole de la direction générale de la sécurité nationale, (DGSN), Walid Hakima, a évoqué « des actes de vandalisme, ayant visé des biens publics et privés dont le but est le vol et le pillage ».

Selon ses dires, les réseaux sociaux ont contribué à attiser la tension, insistant sur le fait qu’il s’agisse « d’actes de pillage ». « Les mouvements contestataires se déroulent le jour, devant les lieux de souveraineté », a-t-il fait constater.

« Ces actes ont eu lieu devant les espaces commerciaux, les agences bancaires, les bureaux de poste, des entrepôts municipaux, etc. Ce sont des établissements à caractère commercial et financier qui sont en train d’être visés la nuit, en violation du couvre-feu et du confinement général », a-t-il déploré.

Il a également fait savoir que des mineurs sont impliqués dans ces actes, appelant les familles » à encadrer et à s’occuper de leurs enfants », afin qu’ils ne soient pas entraînés dans de tels troubles.

S’agissant du bilan de tels remous, Walid Hakima a évoqué 247 arrestations, 3 espaces commerciaux ainsi que d’autres établissements vandalisés, dont une agence bancaire, un entrepôt municipal, etc.

« Une enquête a été ouverte, et le ministère de l’Intérieur est déterminé à dévoiler toutes les personnes impliquées dans ces actes et à appliquer la loi », s’est-il engagé.

Ce faisant, « les unités militaires ont renforcé leur déploiement dans les gouvernorats de Sousse, Kasserine, Bizerte et Siliana, en vue de préserver les lieux de souveraineté ».

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole officiel du ministère de la Défense nationale, Mohamed Zekri, a indiqué que ce déploiement vise à protéger les lieux de souveraineté dans ces quatre gouvernorats, en prévision de l’évolution de la situation, suite aux troubles et aux actes de saccage survenus ces derniers jours dans plusieurs régions du pays.

