Tunisie : Des avocats mettent en garde Bouderbela contre le prolongement de son mandat

Des avocats ont adressé une mise en demeure au bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, opposant leur refus à l’avis rendu public le 6 juin, désignant une assemblée générale ordinaire à la date du 10 septembre, et une assemblée générale élective le 11 septembre.

Les avocats ont rappelé à Ibrahim Bouderbela, qu’ »il était élu le 6 juillet 2019 pour un mandat de trois ans, et partant, le dépassement de ce mandat revient à enfreindre la loi ».

Les signataires ont averti Bouderbela que « toute mesure qu’il prendra après le 6 juillet 2022, serait nulle et non avenue, et n’engagera, en rien, les avocats, notamment la signature des chèques et les engagements financiers et administratifs ».

Les avocats en ont fait assumer à Ibrahim Bouderbela, « la responsabilité juridique », affirmant que « jamais dans l’histoire du barreau, il n’y a eu d’élection des structures après le 15 juillet ».

Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, avait procédé, récemment, à la modification des dates de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale élective, en les fixant au 10 septembre 2022 pour la première, et au 11 septembre 2022, pour la seconde.

Il avait encore annoncé que les candidatures au poste de bâtonnier ou de membre de conseil de l’ordre des avocats seront ouvertes à partir du 01er juillet, moyennant une demande écrite qui lui est directement adressée, contre un récépissé ; 20 jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale élective.

Gnetnews