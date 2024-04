Tunisie : Des centaines de verbalisations et des saisies au terme du contrÃ´le Ã©conomique du 22Ã¨ jour du Ramadan

Tunisie : Des centaines de verbalisations et des saisies au terme du contrôle économique du 22è jour du Ramadan

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce que 2992 visites de contrôle ont été menées hier, lundi 01er avril, correspondant au 22ème jour du mois de Ramadan, ayant débouché sur 494 verbalisations.

S’agissant des saisies, elles ont porté sur 559 Kg de légumes et fruits, 42,1 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire, 184 litres d’huile subventionnée et 464 kg de sucre.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du contrôle économique conjoint des circuits de distribution.

Gnetnews