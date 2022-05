Tunisie : Des conseils prÃ©cieux pour rÃ©ussir son baccalaurÃ©at, Ã  quelques jours du dÃ©but des Ã©preuves

Tunisie : Des conseils précieux pour réussir son baccalauréat, à quelques jours du début des épreuves

Des pages et des pages de cours, des années de prise de note à mémoriser en si peu de temps, forcément, pour ces lycéens qui vont passer le bac. En effet, la concentration doit être à son maximum, en cette période de révision pour la session principale du concours nationale de baccalauréat, qui démarre le 08 juin 2022.

Près de 134 950 élèves ont déjà reçu leurs convocations, et les examens commencent dans quelques jours à peine. Entre temps, le stress augmente, et la fatigue physique et morale est de plus en plus importante.

En effet, ce concours national ressemble pour plusieurs, à un saut dans le vide. Car, l’objectif d’atteindre un score, qui permettra de décrocher sa place à l’université de son choix, exige des efforts intellectuels et une persévérance continue, tout au long de l’enseignement secondaire. Sans oublier que les résultats du bac vont définir leur avenir professionnel, d’où la pression qui remonte chez la plupart des élèves. Ces derniers souhaitent non seulement réussir mais aussi satisfaire les attentes de leurs parents, qui placent parfois la barre trop haut…

D’après Ameni Zemzmi, coach professionnel certifié en PNL, la peur de l’échec est derrière ces sentiments d’inquiétude, qui causent souvent un blocage lors des examens. « Ce ressenti est légitime, puisque l’avenir de l’élève est en jeu. Ainsi, il s’agit d’une responsabilité de voir ses parents investir dans leurs études. Ils ont le devoir de non seulement les rendre fiers en réussissant, mais aussi de faire preuve de responsabilité, en s’impliquant dans cette mission…Malgré toutes ces pressions, les bacheliers sont appelés, tout de même, à relativiser pour éviter un surmenage, les déceptions, et le déséquilibre psychique ».

Dans un entretien accordé à Gnetnews, Imen Zemzmi a tenu à rappeler que « l’échec n’est qu’un Feed Back ». Ce n’est pas une fatalité, mais au contraire un résultat qui permet de cerner les erreurs à ne plus refaire. « Une fois l’échec est perçu autrement, il sera minimisé et la peur s’estompera par la suite… ».

D’après cette spécialiste du développement personnel, la plupart des élèves stressés, pensent qu’ils doivent réussir leur examen, quelles que soient les circonstances. Hors, en mettant une seule vérité/résultat ou option devant soi celle de réussir, on s’inflige un ultimatum difficile à combler…C’est la source même du stress, le fait d’être dur avec soi. Et, c’est là où intervient le rôle des parents qui doivent simplifier le concept des examens à leurs enfants, pour rééquilibrer leur état d’esprit, et optimiser leur rendement. »

Le coach a cité l’exemple des personnes nonchalantes qui éprouvent moins de stress que les élèves studieux. « Il est vrai que ne pas s’inquiéter n’est pas bon signe, mais parfois les personnes moins soucieuses réussissent les concours mieux que les autres.

« Le secret réside dans cet état d’esprit clair, et non perturbé par l’inquiétude qui leur permet de mieux se concentrer et de se souvenir amplement des informations mémorisées », explique-t-elle.

Comment réviser efficacement ses cours en période de révision ?



Croire en ses capacités

Afin de répondre à cette question, Imen Zemzmi a évoqué l’importance du « lâcher prise ». Les élèves sont, certes, appelés à redoubler d’efforts, à chercher des moyens permettant de maitriser leurs cours, mais aussi ils doivent apprendre qu’ils ne peuvent pas tout contrôler. « En revanche, le fait d’avoir une stratégie claire de révision, de planifier ses cours, de s’armer des moyens pour réussir, procure la confiance en soi et de la motivation ».

Planifier son programme de révision

Par ailleurs, pour gagner du temps, il est préférable de définir de quel type de mémoire l’élève dispose : une mémoire visuelle ou auditive. « Certains élèves mémorisent plus par les résumés des cours mises en fiches organisées selon les couleurs. Ça leur permet de mettre de l’ordre dans leurs idées… D’autres assimilent les informations en cours, ou en lisant à haute voix pour s’écouter soi-même.

Eviter de réviser la veille de l’examen

D’après le coach, la révision doit se terminer un jour avant la date de démarrage des examens. En cette journée qui marque la fin d’une longue période de préparation, les élèves doivent profiter pour se ressourcer, faire des exercices de respiration, se divertir, ou faire une activité physique. Sans cela, les candidats pour le concours national du bac, risquent de saturer…

D’autres alternatives pour se décontracter avant l’examen

Lobna Marrouche, coach professionnelle et praticienne Access Bar, s’est portée volontaire pour offrir un massage gratuit, unique dans son genre, dédié exclusivement aux élèves du bac. Dans un appel lancé sur Facebook, une centaine de parents ont apprécié son geste généreux. Nous l’avons appelé pour savoir plus, sur ce processus corporel, qui aide à « se délivrer de ses peurs, de l’anxiété et du stress ».

Dans un entretien accordé à Gnetnews, Lobna Marrouche a précisé qu’il s’agit d’un massage basé sur différents points disséminés sur le visage.

« Le mouvement effectué par le praticien Access Bar, crée un champ électromagnétique qui libère l’énergie négative, stockée dans la mémoire cellulaire.. « Grâce à Access Bar », l’élève confronté à ses traumatismes et ses peurs, durant la période d’examen se sentira plus léger. Il vit un moment de délivrance. Pour les élèves du bac, cette méthode aide à reprogrammer leur mental, en supprimant les obstacles psychiques, les empêchant d’atteindre leur buts », explique-t-elle.

E.B