Tunisie : Des dégâts matériels suite à une panne subite et une déviation du train du transport de céréales (SNCFT)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens annonce que le train de transport des céréales a quitté la gare de Sfax, hier jeudi 06 avril 2023, en direction de la gare de Kalaâ el-Shogra.

Le train a subi une panne subite au niveau de la locomotive, ce qui l’a fait dévier de sa voie jusqu’aux limites de la gare de Sfax, indique la SNCFT, citant des données préliminaires.

Cet accident n’a pas fait de pertes humaines, mais a provoqué des dégâts matériels, selon la même source.

Une enquête a été ouverte en vue d’identifier les dessous et les causes de cet incident, et délimiter les responsabilités.

Gnetnews