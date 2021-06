Tunisie : Des députés de différents blocs parlementaires expriment leur solidarité avec Nabil Karoui

Des députés de différents blocs parlementaires se sont rendus hier, au siège de Qalb Tounes pour exprimer leur solidarité avec Nabil Karoui.

Hassouna Nasfi, Walid Jellad, et Ayachi Zemmal, respectivement président du bloc de la réforme, député pour Tahya Tounes et député pour le bloc national, se sont réunis avec la première vice-présidente de l’ARP et présidente du bureau politique, Samira Chaouachi, et le président du bloc parlementaire d’Au Cœur de la Tunisie, Oussama Khelifi, pour examiner les dernières évolutions du dossier de Nabil Karoui, indique le parti sur sa page officielle.

Les présents ont exprimé leur soutien avec Nabil Karoui et tous les membres de Qalb Tounes, plaidant pour le respect et l’application de la loi.

Le président de Qalb Tounes et propriétaire de Nesma, incarcéré depuis décembre dernier, dans une affaire de blanchiment d’argent, a entamé le week-end dernier une grève de la faim, en signe de protestation contre le prolongement de sa garde à vue.

Gnetnews