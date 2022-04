Tunisie : « Des efforts sont déployés pour sauver la pharmacie centrale » (Mrabet)

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a indiqué que « des efforts continus sont déployés par son ministère et tous les intervenants pour surmonter les difficultés financières auxquelles se heurte la pharmacie centrale, notamment pour le paiement de sa dette auprès de nombreux laboratoires étrangers de fabrication de médicaments ».

Présidant hier, jeudi 14 avril, la réunion des représentants des laboratoires et de l’industrie pharmaceutique, en présence du PDG de la pharmacie centrale et des cadres du ministère, Mrabet a ajouté que ces efforts visent « à résorber une partie de la dette et arriérés auprès des hôpitaux, au profit de la pharmacie centrale ».

Il a souligné l’importance que revêt la pharmacie centrale, étant un attribut du dispositif de santé, et la détermination constante à préserver son rôle, qui est celui de garantir la continuité de l’approvisionnement du marché des médicaments, en fournissant, notamment, les hôpitaux et officines privées.

Ali Mrabet a mis l’accent sur les grandes chances pour la Tunisie d’abriter l’agence africaine des médicaments, et son impact positif sur les industries pharmaceutiques, lesquelles figurent parmi la stratégie sanitaire.

Gnetnews