Tunisie : Des enfants maltraités pendant une excursion, le ministère de la femme ordonne la fermeture de l’espace

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées indique ce lundi que suite à la vidéo diffusée, dimanche 06 Mars 2023, sur les réseaux sociaux, « liée à la violence et maltraitance présumée contre des enfants », la ministre a ordonné, hier, « l’ouverture d’une enquête immédiate dans ce signalement ».

Une commission a été formée constituée des délégués régionaux des affaires de la femme et de la famille, et de la protection de l’enfance, et du représentant de l’unité de lutte contre la violence contre le femme et l’enfant en vue d’enquêter sur cette affaire, en coordination avec les structures régionales concernées, souligne-t-il dans un communiqué.

Sur la base des rapports établis à cet effet, « la ministre a contacté la gouverneure de Nabeul, et ont convenu, de concert, de prendre les mesures juridiques immédiates, en procédant à la fermeture immédiate de l’espace anarchique de l’enfance, en lien avec cet incident, en préservation de l’intérêt suprême de l’enfant », ajoute le même département.

« Il s’est avéré que ce fait s’est produit hier, dimanche, à bord d’un bus transportant des enfants pendant une excursion à la ville de Zaghouan, organisée par les propriétaires d’une crèche, opérant contrairement aux dispositions légales à Nabeul », relate-t-il.

La vidéo montre que des enfants étaient violentés par leur accompagnatrice à bord du bus en question.

Le ministre se dit « résolu à sévir contre les structures préscolaires opérant en violation de la loi et des dispositions scolaires », considérant les menaces contre l’intérêt suprême de l’enfant, comme étant « une ligne rouge ».

