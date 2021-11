Tunisie : Des foyers de contamination dÃ©tectÃ©s Ã  Nabeul, Sfax et Sousse

Tunisie : Des foyers de contamination détectés à Nabeul, Sfax et Sousse

Un foyer de contamination par le Coronavirus a été détecté à l’école primaire Farhat Hached, cité Ennour (Sfax), sur la route de l’aéroport, selon la direction régionale de la Santé de Sfax.

Sept contaminations ont été détectées parmi les élèves, et six autres parmi les enseignants, ajoute la même source, signalant que la classe en question a été fermée, en soumettant tous les élèves et instituteurs au confinement obligatoire pendant dix jours, rapportent des sources médiatiques concordantes.

Un foyer de contamination a été également découvert à Nabeul. Le directeur de la santé préventive de la direction régionale de la santé de Nabeul, Omar Selimi, a déclaré hier, lundi, que 15 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été enregistrés parmi les élèves du collège privé de Nabeul, après que 12 cas aient été détectés, ayant entrainé la fermeture d’une classe de 9ème année.

Ainsi l’établissement éducatif totalise 27 cas répartis sur de nombreuses classes, ce qui a imposé une proposition de fermer cet établissement pendant 10 jours, à partir de la date de la dernière contamination (22 novembre), pour limiter la contagion parmi les élèves et le cadre éducatif.

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP que 12 contaminations ont été détectées dans un collège public à Nabeul, dont 07 cas dans la même classe, et 04 cas répartis sur trois classes ; la fermeture de la première classe pendant dix jours a été proposée, conformément au protocole sanitaire, avec la poursuite du dépistage par les équipes sanitaires et le suivi de la situation épidémiologique dans l’établissement.

Un foyer de contamination a été par ailleurs détecté à l’école française de Bouhsina de Sousse, ou 23 cas infectés au virus ont été détectés.

L’école est ainsi fermée pendant une durée de sept jours, à compter de ce mardi 23 novembre, a indiqué le directeur régional de la Santé de Sousse, cité par Mosaïque.

Des parents et des élèves qui étaient en vacances à l’étranger, ont été testés positifs au Covid-19, selon le responsable.

