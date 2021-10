Tunisie : Des journÃ©es de vaccination les 2 et 3 octobre avec la possibilitÃ© de choisir entre 5 types de vaccin (SantÃ©)

Tunisie : Des journées de vaccination les 2 et 3 octobre avec la possibilité de choisir entre 5 types de vaccin (Santé)

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 01er octobre l’organisation ces samedi et dimanche, 02 et 03 octobre des journées portes ouvertes de vaccination pour les plus de 40 ans, qu’ils soient inscrits ou non sur la plateforme Evax.

Les personnes en question auront à recevoir la première dose de l’injection anti-covid, avec la possibilité de choisir le vaccin parmi la liste suivante :

*AstraZeneca

*Coronavac (Sinovac)

*Pfizer

*Moderna

*Janseen

Les personnes convoquées les 2 et 3 octobre pour recevoir la première dose du vaccin pourront choisir le type de vaccin qu’ils souhaitent, ajoute le département de Bab Saâdoun dans un communiqué.

Ces journées d’immunisation massive seront organisées dans les centres de vaccination permanents de 08 à 17h.

Gnetnews