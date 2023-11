Tunisie : Des mandats de dépôt émis contre des agents et cadres de prison dans l’affaire d’évasion des terroristes du pénitencier de Mornaguia (avocate)

Le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis, ce jeudi, des mandats de dépôt à l’encontre de neuf agents de prison, de différentes catégories, arrêtés la dernière période, en relation avec le dossier de fuite de dangereux détenus, impliqués dans des affaires terroristes, de la prison de Mornaguia (la Manouba), le 31 octobre dernier.

Dans une déclaration à la TAP, l’avocate Nadia Chaouachi Ghazouani, qui assure la défense de l’un des prévenus, l’ancien directeur du pénitencier en question, a indiqué que son client, ainsi que huit autres prévenus ont fait l’objet de mandats de dépôt, après avoir été auditionnés à l’aube de ce jeudi, par un juge d’instruction dudit pôle. Ce dernier est chargé, selon Chaouachi, de trois dossiers en lien avec l’affaire d’évasion, ainsi que d’autres faits.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé le 31 octobre dernier, la fuite de 05 prisonniers classés dangereux, de la prison de Mornaguia.

L’avocate a affirmé que son client qui occupait le poste d’ancien directeur de la prison de Mornaguia et a été promu en août dernier pour occuper d’autres fonctions, n’était pas aux responsabilités, le jour de la fuite.

Il aurait mieux valu le laisser en état de liberté, et ne pas céder à la facilité d’émettre un mandat de dépôt, en poursuivant les interprétations nécessaires, et en évitant d’accabler et de faire assumer les responsabilités, a-t-elle considéré.

L’avocate n’a pas exclu la négligence dans le dossier d’évasion des prisonniers, signalant qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre les agents de prison placés en détention, et les prisonniers, dont 04 ont été arrêtés le 07 novembre dernier, alors qu’ils s’étaient retranchés au Mont Boukornine (Ben Arous) ; le 5ème fugitif a été arrêté le 05 novembre à Ettahdhamen (Ariana).

