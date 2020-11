Tunisie : Des mesures spéciales pour les revenants d’un court séjour de l’étranger

Le ministère de la Santé annonce des mesures spéciales pour les revenants d’un court séjour de l’étranger (moins de 5 jours).

Les personnes concernées devront de se soumettre à un confinement obligatoire pendant sept jours, soit à l’hôtel à leurs propres frais, soit à domicile. Si des symptômes apparaissent, un test RT-PCR sera effectué à leur charge.

S’agissant des personnes qui arrivent en Tunisie pour un court séjour (moins de 5 jours), elles devront, obligatoirement, présenter un test RT-PCR négatif, dont la date ne dépasse pas les 72 heures, à l’embarquement.

S’agissant du voyage impromptu pour des raisons familiales, professionnelles ou sanitaires, et si le temps n’est pas suffisant pour la réalisation d’un test RT-PCR, il faudrait demander une autorisation préalable des autorités sanitaires, en présentant les motifs nécessaires, et le programme précis de la visite ou de la mission, tout en s’en tenant à l’application stricte du programme et des mesures de prévention en vigueur.

Le ministère de la Santé vient de durcir, par l’entremise du Comité scientifique, les restrictions pour les revenants de l’étranger, à l’arrivée en Tunisie.

Gnetnews