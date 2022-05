Tunisie : Des militants annoncent la création d’une instance pour la défense des libertés et de la démocratie

L’ancien ministre et activiste des droits de l’Homme, Ayachi Hammami, a annoncé ce mardi 17 Mai, la formation d’une instance nationale pour la défense des libertés et de la démocratie (INDLD).

Dans un post sur sa page officielle facebook présentant cette instance, sa genèse, ses missions et ses membres, Hammami écrit que l’INDLD vise à contrer les violations des droits de l’Homme en Tunisie, et intervient suite au souhait des parties de la société civile, des militants des droits de l’homme, des universitaires, et des partis politiques, ayant exprimé leur attachement à la démocratie représentative et aux libertés fondamentales. Ces derniers ont, par ailleurs, manifesté leurs craintes que le pays ne dévie de nouveau vers l’autoritarisme et la dictature.

Vu l’ampleur des appréhensions quant à l’approfondissement de l’isolement international de notre pays, et l’exacerbation de la crise financière et économique sans précédent, des personnalités nationales et des militants ont appelé à la mise en place de cette instance dont les missions sont :

*Intercepter et répertorier les violations des droits de l’homme ;

*Défendre l’ensemble des victimes des violations des droits et libertés, pour des raisons politiques ;

*Soutenir les magistrats et appuyer leur militantisme en vue de l’indépendance de la magistrature ;

*Contribuer à l’action en vue de la reprise du processus démocratique et la marche normale des institutions de l’Etat, énumère-t-il.

Cette instance fonde son action sur les dispositions de la constitution de 2014, conformément aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie, et auxquelles elle a adhéré depuis les années 60, en prime le traité international des droits civils et politiques.

Le président du comité constitutif de la nouvelle instance affirme que la question de souveraineté n’exempte pas l’Etat de son engagement à respecter les droits de l’homme, et les libertés fondamentales pour lesquels des générations de Tunisiens ont milité, jusqu’à arriver à la révolution de la liberté et de la dignité.

Outre Ayachi Hammami, son président, l’instance est constituée de Slaheddine Jourchi, Ala Ben Nejma, Rachid Khechena, Zied Hani et Chaker Houki, en tant que membres.

Gnetnews