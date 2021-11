Tunisie : Des milliers de manifestants dans la rue pour réclamer le retour du processus constitutionnel et de la légalité

Des milliers de manifestants se sont rassemblés, hier dimanche 14 novembre, à la rue 20 Mars, pour protester contre les mesures du 25 juillet, celles du 22 septembre et le processus qui s’en est suivi.

Empêchés, au milieu d’un dispositif sécuritaire impressionnant et des barrages policiers successifs, d’accéder à la place du Bardo, plus précisément, devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lieu initial de ce rassemblement, les manifestants qui sont sortis hier à l’appel de l’initiative, « Citoyens contre le putsch », se sont rassemblés à la rue 20 Mars.

Les protestataires ont condamné « la monopolisation des pouvoirs par le président de la république », et la suspension des institutions et ont réclamé le rétablissement de la légalité et du processus constitutionnel.

D’aucuns ont déploré l’isolement politique dans lequel se trouve la Tunisie, du fait de sa politique d’alignement.

Ils ont, par ailleurs, réclamé le retour de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Plusieurs manifestants en provenance des régions, ont été empêchés de rallier la manifestation, du fait des barrages policiers.

L’initiative Citoyens contre le Coup d’Etat qui avait présenté, auparavant, sa feuille de route pour une sortie de crise en Tunisie, prévoit une série d’actions de terrain, pour imposer « un retour à démocratie, à la constitution et aux institutions ».

