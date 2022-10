Tunisie : Des orages attendus ce mercredi soir dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Des orages attendus ce mercredi soir dans plusieurs régions

Des orages sont attendus ce mercredi soir, 12 octobre, au Nord et localement au centre, ils seront accompagnés de pluies éparses.

Les précipitations seront, par moment intenses, dans la région du Cap-Bon avec chute de grêle et apparition de la foudre à des endroits limités.

L’activité du vent requiert de la vigilance près des côtes. Sa vitesse pourrait, dépasser provisoirement, les 70 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

La mer est globalement agitée.

Les températures seront comprises, la nuit entre 20 et 24° au Nord, et sur les hauteurs, et entre 24 et 28° dans le reste des régions.

Gnetnews