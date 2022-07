Tunisie : Des partis critiquent les amendements du projet de constitution avant le démarrage de la campagne

Les partis de la campagne nationale de chute du référendum considèrent que « l’amendement du projet de constitution publié au Journal Officiel avant le démarrage de la campagne, revenait à faire peu de cas des lois, et une violation même des décrets lois émis par le président de la république, dans le cadre de son processus putschiste contre la légalité constitutionnelle ».

Dans un communiqué paru ce mercredi 13 juillet, le courant démocrate, Ettakatol, al-Jomhouri, le parti des travailleurs et al-Qotb, indiquent que « les 46 rectifications et amendements introduits sur la mouture du projet de constitution, sont une preuve supplémentaire de l’aspect personnel et improvisé ayant marqué la rédaction de ce projet ». Celui-ci « n’a même pas tenu compte des propositions de la commission, ayant été chargée de la rédaction de la constitution, dont le président a pris ses distances avec le projet publié par Kaïs Saïed ».

« Ces amendements sont une simple opération cosmétique, à travers laquelle le seul maître à bord (الحاكم بأمره) a tenté d’embellir une constitution instituant un pouvoir personnel, et balisant le terrain au retour d’un régime despotique, en totale opposition avec les principes de l’Etat civil démocratique, et ses piliers ».

Les partis dénoncent « la complicité de l’instance électorale désignée, son adhésion à couvrir ces dépassements, et son silence envers la non-publication par l’auteur de l’initiative d’une note explicative au public, comme le prévoit la loi ».

Ils lui reprochent le fait de fermer les yeux sur « les importantes sommes d’argent dépensées dans la publicité à ce projet avec différents moyens, et sur les réseaux sociaux ».

Gnetnews