Tunisie : Des partis politiques et des parties structurées entravent la consultation nationale

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, et porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a déclaré qu’ »il y a des partis politiques et des parties structurées qui sont à l’origine de l’entrave de la consultation électronique, et du processus, dans son ensemble ».

« Des partis qui étaient au pouvoir, et n’ont pas réussi à gérer les rouages de l’Etat, œuvrent à mettre en échec le processus, » a-t-il souligné.

La plateforme de la consultation sera fermée le 20 Mars

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que « le message des Tunisiens était clair le 25 juillet dernier », signalant que « le gouvernement œuvre à remettre la Tunisie sur les rails ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, a donné la parole aux Tunisiens, d’une manière sans précédent, a-t-il dit, assurant que toutes les données sur lesquelles débouchera la consultation, seront publiées ; il n’y aura pas de falsification du rapport.

Il a, encore, affirmé que le président de la république respecte les dates et les rendez-vous annoncés dans le calendrier, et la plateforme de la consultation sera fermée le 20 Mars.

Nsibi a, par ailleurs, dénoncé l’atteinte à la subsistance du peuple, de la part de ceux qui s’infiltrent au sein de l’Etat, ses structures et services, signalant que le gouvernement œuvre à mettre un terme à tous les dépassements et infiltrations.

Il a ajouté que les campagnes de spéculation visent, principalement, ceux qui manipulent la subsistance du peuple, et non les opérateurs dans un cadre légal.

Le responsable a fait état d’un problème de gouvernance dans tous les domaines en Tunisie, annonçant la suppression de 25 autorisations dans de nombreux domaines la semaine prochaine, pour libérer l’initiative.

Gnetnews