Tunisie : Des activistes et personnalitÃ©s nationales dÃ©noncent les restrictions et poursuites judiciaires contre les journalistes

Tunisie : Des activistes et personnalités nationales dénoncent les restrictions et poursuites judiciaires contre les journalistes

Des personnalités nationales et forces démocratiques appellent le président de la république « à retirer le décret-loi n’o 54 (inhérent à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication), pour le danger qu’il représente pour la liberté d’expression et les libertés publiques et individuelles ».

Dans un communiqué dont une copie est parvenue ce lundi 12 décembre à Gnetnews, les signataires pointent « les restrictions et les poursuites judiciaires qui se sont multipliées la dernière période, contre les journalistes et opposants pour porter atteinte aux libertés publiques et individuelles, notamment la liberté d’expression ».

Ces 200 signataires qui se définissent être de la mouvance démocratique se disent « solidaires du journaliste de Business Nizar Bahloul, pour avoir comparu devant une brigade sécuritaire, en vertu d’une commission rogatoire, suite à une plainte intentée par la ministre de la Justice, selon le décret n’o 54 du 13 septembre 2022, pour avoir publié un article où il critique l’action du gouvernement ».

Les personnalités en question expriment « leur totale solidarité avec les journalistes, opposants et activistes de l’espace public, convoqués pour être jugés sur la base du décret-loi n’o 54 et des victimes des restrictions et de la répression ».

Ils préconisent la formation d’un comité national de défense des victimes du décret-loi n’o 54.

Les signataires appellent, par ailleurs, « à un rassemblement pacifique pour défendre les droits et les libertés du peuple tunisien arrachés après un militantisme amer de générations d’activistes des droits de l’homme, de politiques et avec le sang des martyrs de la patrie ».

« Nulle information libre, n’est possible que dans le cadre d’une justice indépendante, et il n’y de justice indépendante, que dans le cadre d’une information libre », concluent-ils.

Parmi les signataires figurent Youssef Seddik, Kamel Jendoubi, Mokhtar Trifi, Sana Ben Achour, Ahmed Souab, Saïda Garrache, Nabila Hamza, Lazhar Akremi, et bien d’autres.

Gnetnews