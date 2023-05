Tunisie : Des pluies éparses et orageuses ce vendredi 12 Mai

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 12 Mai, par des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre.

Les précipitations seront, par moments, intenses à l’extrême Nord et au Cap Bon.

Au Sud du pays, un temps calme est attendu.

Un vent violent soufflera sur les Côtes Est et le Sud, charriant sable et poussières, et requérant la vigilance. Sa vitesse dépassera les 70 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

La mer est agitée, à extrêmement agitée à l’Est du pays.

Les températures maximales sont comprises entre 18 et 25° au Nord et au Centre. Elles seront entre 28 e 35° au Sud, atteignant les 37° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

