Tunisie : Des pluies intenses Ã  partir de cet aprÃ¨s-midi dans plusieurs rÃ©gions du pays

Tunisie : Des pluies intenses à partir de cet après-midi dans plusieurs régions du pays

L’Institut national de Météorologie prévoit, dans un bulletin paru en ce milieu de matinée, des orages accompagnés de pluies dans les régions ouest de la Tunisie, à partir de cet après-midi du mercredi 24 Mai 2023, confirmant des prévisions faites en début de journée.

Les précipitations seront intenses variant entre 20 et 40 mm, dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine et au Sud du Kef. Elles toucheront, progressivement, en fin de journée et la nuit les régions Est du Centre, ainsi que la région de Sfax, avec chute de grêle à des endroits limités.

Le vent soufflera fort à extrêmement fort, lors du passage des nuages orageux.

Les conditions météorologiques continuent à être favorables , demain jeudi 24 Mai, à des pluies éparses, au Nord, au Centre et localement au Sud.

Elles seront, par moments, intenses dans les régions Ouest.

Gnetnews