Tunisie : Des pluies orageuses attendues ce vendredi, la pluviomÃ©trie des derniÃ¨res 24 heures

Tunisie : Des pluies orageuses attendues ce vendredi, la pluviométrie des dernières 24 heures

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 03 novembre, par des nuages passagers dans la plupart des régions, lesquels seront, par moment, intenses au Nord et au Centre-Est, avec des pluies éparses et orageuses l’après-midi.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussière ; la mer est très agitée à houleuse.

Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29° au Nord et au Centre. Elles seront comprises entre 28 et 33° au Sud, atteignant les 35° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Des précipitations timides se sont abattues les dernières 24 heures sur le Nord-Ouest, précisément sur le gouvernorat de Jendouba, avec 8 millimètres à Aïn Drahem, et 3 à béni Mtir.

