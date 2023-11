Tunisie : Des pluies orageuses attendues cette nuit, températures basses

Les conditions météorologiques sont marquées la nuit prochaine par des pluies, localement, orageuses à l’extrême Nord, et au Nord Est, avec un temps, partiellement, nuageux dans le reste des régions.

Selon le dernier bulletin météo du soir, les températures devraient être comprises entre 15 et 20° dans les régions côtières, et entre 10 et 15° à l’intérieur du pays.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes, la mer est agitée à très agitée.

Gnetnews