Tunisie : Des pluies orageuses et intenses Ã  partir de cette nuit, elles se poursuivront les prochains jours

Tunisie : Des pluies orageuses et intenses à partir de cette nuit, elles se poursuivront les prochains jours

Les vannes du ciel vont s’ouvrir les prochaines heures pour irriguer les différentes régions du pays, dans l’espoir de compenser un déficit pluviométrique préjudiciable à plus d’un titre.

Selon le bulletin météo de cet après-midi, les conditions météorologiques sont propices, ce mardi 07 février, à des pluies éparses au Nord, dans les régions Est et au Centre.

L’Institut national de la Météorologie prévoit des pluies orageuses et intenses à partir de cette nuit au Nord-est, elles seront importantes, notamment, au Cap-Bon, avec des quantités comprises entre 30 et 50 millimètres, voire 80 millimètres.

Les précipitations concerneront, à partir de demain mercredi, les autres régions du Centre, et localement le Sud, elles seront intenses et localement importantes, au Cap-Bon et au Sahel.

Le temps pluvieux se poursuivra jeudi 09 février ; des précipitations sont attendues au Nord, au Centre et localement au Sud, avec la possibilité de chute de neige dans les régions montagneuses Ouest, la nuit.

Gnetnews