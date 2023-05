Tunisie : Des pluies orageuses et intenses attendues ce jeudi dans différentes régions

Les perturbations météorologiques se poursuivent, ce jeudi 25 Mai, avec des pluies orageuses au Centre, et localement, au Nord et au Sud.

Les précipitations seront, par moments, intenses dans la région du Sahel, avec la chute de grêle à des endroits limités.

Le premier bulletin Météo de la journée prévient contre la violence du vent, laquelle requiert la vigilance près des côtes Est.

La mer est agitée, à très agitée à l’Est du pays.

Les températures seront, plus ou moins, stationnaires. Les maximales sont comprises entre 18 et 23° au Nord et au Centre, elles seront dans la limite de 15° sur les hauteurs.

Le mercure oscillera entre 24 et 29° au Sud, atteignant les 32° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

