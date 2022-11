Tunisie : Des pluies orageuses et intenses attendues dans les gouvernorats du Nord et du centre

Des variations météorologiques sont attendues ce vendredi 04 novembre 2022 à partir de la période de l’après-midi, au Nord, et localement au Centre…où des pluies, temporairement orageuses et par moments, intenses, sont attendues.

Les précipitions seront accompagnées de chute de grêle et l’apparition de la foudre à des endroits limités à l’extrême Nord et à l’extrême Ouest.

Au sud du pays, le temps est partiellement gris.

Cette journée est aussi marquée par des vents violents, dont la vitesse atteindrait les 60 km/ heure près des côtes et sur les hauteurs et pendant le passage des nuages orageux. Des alertes sont prévues pour la navigation et la pêche.

La mer est agitée à très agitée.

Les températures enregistreraient une baisse relative, avec des maximales comprises entre 19 et 24° au Nord et sur les hauteurs, et entre 25 et 30° dans le reste des régions.

Gnetnews