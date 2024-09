Tunisie: Des prÃ©cipitations abondantes enregistrÃ©es dans plusieurs gouvernorats

Tunisie: Des précipitations abondantes enregistrées dans plusieurs gouvernorats

Les dernières 24 heures ont été marquées par des pluies intenses dans plusieurs régions du pays, touchant 22 gouvernorats à des niveaux variés, selon le dernier bulletin pluviométrique publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans le gouvernorat de Bizerte, les précipitations ont été quasi-générales. Les quantités les plus élevées ont été relevées à Ras El Jebel (54 mm), suivies de près par El Azib (44 mm) et Ghar El Meleh (32 mm). D’autres localités comme Joumine, Sejnane, et Menzel Bourguiba ont également enregistré des quantités significatives.

Le gouvernorat de Jendouba a également été fortement arrosé, avec des pluies importantes à Béni Mtir (53 mm), Aïn Drahem (48 mm) et Tabarka (44 mm). Les barrages de Bouhertma et Barbara ont aussi reçu respectivement 38 mm et 31 mm d’eau.

Le gouvernorat de Nabeul n’a pas été épargné, avec 40 mm à Bou Argoub et des quantités similaires dans d’autres localités comme Hammamet et Dar Chaâbane. Sousse a aussi enregistré d’importantes pluies, notamment à Enfidha (53 mm) et Sidi Bouali (38 mm).

Les gouvernorats de Béja, Zaghouan et Manouba ont également reçu des précipitations significatives, variant entre 2 mm à 45 mm. Les gouvernorats du sud, comme Sfax, Kasserine, Kébili, et Gafsa, ont quant à eux reçu des quantités de pluie plus modestes, variant entre 1 mm et 8 mm.

Ces précipitations, particulièrement bénéfiques pour l’agriculture et les nappes phréatiques, ont apporté un certain répit dans plusieurs régions après des mois de sécheresse. Cependant, elles rappellent également l’importance de renforcer les infrastructures de drainage pour éviter les inondations dans les zones à risque.

