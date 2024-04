Tunisie : Des précipitations intenses ces vendredi et samedi, atteignant les 100 mm dans certains gouvernorats

Météo Tunisie prévoit des précipitations orageuses et par moments intenses dans de nombreuses régions du pays aujourd’hui et demain, vendredi et samedi 12 et 13 avril.

Dans son tout dernier bulletin météo paru en fin de matinée, l’INM prévoit des pluies éparses dans la plupart des régions, par moment orageuses, et parfois intenses, dans des quantités importantes, ces vendredi et samedi.

Une chute de grêle est-elle aussi attendue à des endroits limités, particulièrement dans les régions du Sud-Ouest.

La quantité journalière des précipitations est comprise entre 40 et 60 mm, atteignant localement les 100 mm dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili.

Le vent soufflera fort, à extrêmement fort, dans les régions du Centre et du Sud, dépassant, provisoirement, les 100 Km/ heure, sous forme de rafales, et pendant l’apparition des nuages orageux.

Gnetnews