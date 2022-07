Tunisie : « Des recours en justice seront intentés contre les membres du gouvernement pour contribution au changement de la nature de l’Etat » (Chaouachi)

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, et membre de la campagne nationale pour la chute du référendum, Ghazi Chaouachi, a annoncé ce mardi 05 juillet, que des recours allaient être intentés en justice, sur la base des articles 96, 72 et 73 du code pénal, contre tous les membres du gouvernement à leur tête Najla Bouden, et les membres de l’ISIE à sa tête son président, pour « dilapidation de l’argent public » pour publicité et propagande autour de la constitution et du projet de Kaïs Saïed.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse à Tunis, que « des plaintes allaient viser l’ensemble des membres du gouvernement Bouden, pour contribution au changement de la nature de l’Etat ».

Les membres de ladite campagne ont été critiques envers le projet de constitution de Kaïs Saïed.

Issam Chebbi s’en est pris à la constitution publiée le 30 juin dernier au JORT, et qui sera soumise le 25 juillet courant au référendum, dans la mesure où elle ne fait pas mention de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.

Le Secrétaire Général du parti des travailleurs, et chef de file de cette campagne de boycott, Hamma Hammami, s’est élevé contre le projet de la constitution pour avoir supprimé la notion de « l’Etat civil ».

Selon ses dires, « ce n’est pas au président de la république de définir les finalités de l’Islam ».

