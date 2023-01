Tunisie : Des routes encombrÃ©es ce lundi 02 janvier, des consignes Ã  respecter !

Tunisie : Des routes encombrées ce lundi 02 janvier, des consignes à respecter !

Les routes continueront à être encombrées ce lundi 02 janvier 2023, avec les grands retours, à l’issue des vacances d’hiver et des fêtes du nouvel an.

Le ministère de l’Intérieur avait, auparavant prévenu, contre un trafic dense à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire et la célébration du réveillon, notamment les samedi 31 décembre de 12 :00 à 00 :00, le dimanche 01er janvier de 00 : 00 à 22 : 00 et le lundi 02 janvier de 06 :00 à midi.

Le ministère incite, ainsi, les usagers de la route à respecter les consignes de sécurité d’usage, notamment, éviter l’excès de vitesse et respecter la signalisation routière, se rabattre sur la droite, éviter de prendre le volant en cas de fatigue, éviter le dépassement interdit, et ne pas transporter des objets qui sont de nature à voiler la visibilité.

Il leur recommande, également, le port de la ceinture de sécurité, et de ne pas utiliser le portable au volant.

Les piétons sont, quant à eux, appelés à être attentifs lorsqu’ils traversent la route.

Le ministère présente, aussi les renseignements routiers nécessaires, en vue d’éviter la congestion à même de survenir au niveau de l’entrée sud de la capitale, du fait de la poursuite des travaux d’aménagement.

