Tunisie : Des stocks rÃ©gulateurs dâ€™Å“ufs Ã©coulÃ©s sur le marchÃ©, le prix des quatre unitÃ©s plafonnÃ©

Tunisie : Des stocks régulateurs d’œufs écoulés sur le marché, le prix des quatre unités plafonné

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce qu’en coordination avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et du Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles avoir démarré la commercialisation des stocks régulateurs d’œufs à partir du 29 Mars 2022.

Cet écoulement des stocks intervient dans le cadre de la régulation du marché, en vue de pourvoir aux besoins de consommation supplémentaires pendant le mois de Ramadan.

Les lots d’œufs qui ont été désormais injectés sur le marché portent sur :

*14 millions d’œufs consacrés à la période du 29 Mars au 11 avril 2022,

*10 millions d’œufs à partir du 12 avril 2022.

Le ministère rappelle que les prix de vente au public sont fixés à maxima à 1100 millimes les quatre unités, avec des marges bénéficiaires maximales de 15 millimes l’œuf au gros, et de 15 millimes au détail.

Les intervenants dans les circuits de distribution devront tâcher à garantir la régularité d’approvisionnement, et à respecter les prix fixés, recommande-t-il.

Le ministère avait par ailleurs, procédé à l’homologation des prix des légumes et volailles dont certains ont connu une huasse démesurée avec l’approche du mois du jeûne.

