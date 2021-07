Tunisie : Des températures élevées ce mercredi, la vague caniculaire sévira jusqu’à la fin de la semaine

La vague caniculaire qui sévit cette dernière période sur la Tunisie, se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM fait état ce mercredi 28 juillet de températures élevées dépassant les moyennes saisonnières de 5° dans plusieurs gouvernorats.

Les maximales oscilleront entre 32 et 37° dans les régions côtières Est, et seront comprises entre 38 et 43° dans le reste des régions.

Les températures seront faibles à modérés, atteignant 40 Km/ heure près du littoral.

La mer sera agitée et le ciel sera globalement peu nuageux.

Gnetnews